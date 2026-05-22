“Për të ardhmen” - në Cyrih organizohet takim për familjet shqiptare me fëmijë me nevoja të veçanta
Më 5 qershor, në Cyrih, do të mbahet ngjarja “Për të ardhmen”, një takim i dedikuar për familjet shqiptare me fëmijë me nevoja të veçanta, me qëllim informimin, bashkimin dhe krijimin e një hapësire më të afërt diskutimi e mbështetjeje.
Ngjarja organizohet nga Donjeta Shaqiri nga HSLU dhe do të mbahet në GZ Hirzenbach, Helen-Keller Strasse 55, 8051 Zürich. Dyert hapen në orën 17:30, ndërsa programi fillon në orën 18:00. Hyrja është falas.
Ky aktivitet sjell në qendër një temë me rëndësi të veçantë për komunitetin shqiptar në Zvicër: nevojën për më shumë informim, orientim dhe rrjetëzim mes familjeve që përballen me sfida të ngjashme në jetën e përditshme.
Në program janë paraparë pjesëmarrja e Taulant Lulajt dhe Editë Krasniqit, stenda informative, si dhe një pjesë e dedikuar për aperitiv dhe takim mes të pranishmëve. Përmes këtij formati, ngjarja synon të krijojë një ambient të hapur, ku familjet mund të marrin informacione të dobishme, të ndajnë përvoja dhe të lidhen me organizata e profesionistë që mund t’i mbështesin.
“Për të ardhmen” nuk është vetëm një aktivitet informues, por një thirrje për më shumë vëmendje ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta dhe familjeve të tyre. Në një komunitet ku lidhja, mbështetja dhe informimi kanë rol të rëndësishëm, ky takim vjen si mundësi për të ndërtuar ura bashkëpunimi dhe për të hapur biseda që kanë ndikim afatgjatë.
Ngjarja është e hapur për të gjitha familjet shqiptare me fëmijë me nevoja të veçanta, si dhe për ata që duan të informohen më shumë dhe të jenë pjesë e një iniciative me vlerë për komunitetin.