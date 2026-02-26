Për t'i shpëtuar policisë, një burrë nga Ohio fshihet në koshin e plehrave - gati përfundoi në kamionin e mbeturinave
Një punonjës pastrimi në Huber Heights, Ohio, u trondit kur gjeti një burrë të fshehur brenda një kosh plehrash të hënën, më 23 shkurt.
Videoja nga kamera e makinës së policisë tregon punonjësin që hap kapakun e koshit dhe menjëherë lajmëron autoritetet.
Kur oficerët u afruan, burri doli nga koshi dhe u përpoq të arratisej, duke lënë pas madje edhe këpucët e tij.
Policia tha se personi kishte ikur më parë nga një kontroll trafiku dhe ishte duke u kërkuar aktivisht.
Falë reagimit të shpejtë të policisë, i dyshuari u arrestua pa asnjë lëndim. /Telegrafi/
