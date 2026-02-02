Për një vendparkim, 66 vjeçari nga Gostivari ka sulmuar fizikisht një grua dhe djalin e saj
Një nënë nga Gostivari së bashku me djalin e saj, kanë denoncuar në polici fqiun e tyre për sulm fizik.
Sipas deklaratës,sulmi ka ndodhur për një vendparkim.
Të enjten në ora 19:25, në stacionin policor në Gostivar, B.M. 48-vjeçe dhe djali i saj D.S. (20) nga Gostivari kanë denoncuar se në rrugën “Goce Dellçev” në Gostivar, pas një debati të shkurtër për një vendparkim, janë sulmuar fizikisht nga fqinji i tyre I.Q. (66), i cili ka përdorur edhe një objekt të fortë. Rreth orës 19:45, I.Q. është paraqitur vetë në stacionin policor dhe po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit, ndërsa ndaj tij do të vijojë parashtresa përkatëse", thuhet në raportin e policisë.
