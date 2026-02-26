Për herë të parë që nga Depresioni i Madh - më shumë njerëz largohen nga SHBA sesa hyjnë në vend
Për herë të parë që nga Depresioni i Madh, më shumë njerëz u larguan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sesa u shpërngulën drejt saj.
Sipas Institutit Brookings, SHBA-ja regjistroi një humbje neto migracioni prej rreth 150 mijë personash në vitin 2025.
Rreth 2.6–2.7 milionë njerëz u zhvendosën në SHBA (nga 6 milionë në vitin 2023), ndërsa të paktën 180 mijë amerikanë u shpërngulën në 15 vende kyçe.
Destinacionet më të njohura përfshijnë Portugalinë, Irlandën, Gjermaninë, Spanjën dhe Shqipërinë, shkruan wallstreetjournal.
Aplikimet për heqje dorë nga shtetësia amerikane u rritën me 48 për qind në vitin 2024.
Analistët e lidhin këtë trend me punën në distancë, rritjen e kostos së jetesës dhe shqetësimet për cilësinë e jetës. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals