Pentagoni thotë se videoja e ndarë nga Trump tregon sulmet ajrore amerikane në depon iraniane të municioneve
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, tha të martën se videoja e fundit e ndarë nga presidenti Donald Trump tregon sulme nga bombarduesit amerikanë në një depo municionesh në qytetin iranian të Esfahanit.
Trump postoi videon e heshtur në Truth Social gjatë natës, pa një mbishkrim ose vendndodhje, duke treguar sulme të dukshme që rezultuan në shpërthime të mëdha dhe re tymi.
CNN nuk ishte në gjendje të verifikonte në mënyrë të pavarur vendndodhjen e sulmeve, transmeton Telegrafi.
"Informacioni i fundit është i qartë nga CENTCOM, sulmet tona po dëmtojnë moralin e ushtrisë iraniane, duke çuar në dezertime të përhapura, mungesa të personelit kyç dhe duke shkaktuar frustrime midis udhëheqësve të lartë", tha Hegseth të martën gjatë një konference për shtyp në Pentagon.
“Vetëm mbrëmë, patëm 200 sulme dinamike. Një sulm dinamik është një sulm ku një pilot largohet dhe gjatë fluturimit të tij, ai merr një objektiv të ri të vendosur bazuar në informacionin në kohë reale që i është dhënë - një lëshues i ri, një vendndodhje e re, një formacion i ri trupash”, tha Hegseth, duke shtuar se “videoja që presidenti postoi mbrëmë të Esfahanit, një depo municionesh e goditur nga bombarduesit amerikanë. E shihni, nuk mund t’i shihni shumë nga ato video, sepse, si kujtesë, Irani ende e ka mbyllur internetin për 99.9% të popullsisë së tij”.
“Por nëse Irani është i mençur, ata do të arrijnë një marrëveshje. Presidenti Trump nuk bën bllof dhe nuk tërhiqet”, shtoi Hegseth.
Media shtetërore iraniane raportoi shpërthime si në Esfahan ashtu edhe në kryeqytet. /Telegrafi/
