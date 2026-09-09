Penelope Cruz qau pas një duartrokitjeje 15-minutëshe në premierën e filmit të ri "Bunker" në Venecia
Penelope Cruz qau pas një duartrokitjeje 15-minutëshe në premierën e filmit të ri "Bunker" në kuadër të Festivalit të Filmit në Venecia.
Filmi u shpërblye me reagime pozitive nga publiku, dhe Cruz menjëherë u zbut dhe e puthi partnerin e saj Javier Bardem.
"Bunker" u drejtua nga Florian Zeller, dhe Cruz dhe Bardem luajnë rolet e një burri dhe një gruaje, martesa e të cilëve fillon të shkatërrohet pasi Bardem, si arkitekt, pranon të ndërtojë një bunker mbijetese për një miliarder.
Gjithashtu, Cruz dhe Bardem kanë folur më parë se si është puna e tyre kur janë partnerë dhe kolegë në të njëjtën kohë, dhe Bardem bëri shaka se ata kurrë nuk debatojnë për punën.
"Të njoh prej më shumë se 30 vitesh, por nuk jemi grindur kurrë," tha Bardem.
Më pas, aktorja shpjegoi se si ia dalin ta ndajnë punën nga jeta private.
"Të dy e duam këtë profesion, por mendoj se kemi një ekuilibër të mirë kur bëhet fjalë për sa shumë flasim për punën. Kur bën një film së bashku, puna është shumë më e pranishme në biseda. Nuk filmonim shumë shpesh së bashku dhe kjo ndodhte natyrshëm çdo pesë vjet", tha ajo.