Penelope Cruz: Edhe pas 15 vitesh martesë ende zbuloj gjëra të reja
Aktorja Penelope Cruz ka thënë se, edhe pas 15 vitesh martesë me Javier Bardem, vazhdon të mësojë për marrëdhënien e tyre.
Gjatë promovimit të filmit 'The Invite', ajo theksoi se askush nuk e njeh plotësisht as veten, e aq më pak partnerin, prandaj një lidhje është një proces i vazhdueshëm zbulimi.
Cruz dhe Bardem u njohën për herë të parë në vitin 1992 gjatë xhirimeve të filmit Jamon Jamon, ku pati tërheqje mes tyre, por nuk nisën një lidhje.
Penelope dhe Javier
Ata u ribashkuan në vitin 2008 gjatë xhirimeve të Vicky Cristina Barcelona, kur marrëdhënia e tyre filloi.
Sipas Bardem, asnjëri nuk bëri hapin e parë deri në fund të xhirimeve, kur një festë e organizuar nga një mik i afroi dhe prej aty nisi historia e tyre e dashurisë.
Në një intervistë të vitit 2024, Bardem tha se një nga arsyet pse lidhja e tyre është e fortë është fakti se u njohën para se të bëheshin të famshëm, duke krijuar një bazë të sinqertë besimi dhe njohjeje të ndërsjellë.
Çifti u martua në vitin 2010 në një ceremoni private në Bahamas. /Telegrafi/
Javier dhe Penelope