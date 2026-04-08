Pendarovski: BE-ja nuk duhet ta shtyjë përpara komponentin ushtarak, ajo është krijuar si një bashkësi ku do të shkëmbehen ide
Në fushën ushtarake, Bashkimi Evropian nuk duhet të përpiqet të jetë Shtetet e Bashkuara, sepse ideja e krijimit të Unionit është e njohur për atë që është - krijimi i vlerave dhe standardeve demokratike, dhe për këtë arsye është e njohur dhe tërheqëse për vendet e tjera, tha Stevo Pendarovski, ish-presidenti i RMV-së, në debatin publik "Drejtimi i Rrugës Evropiane: Mundësit dhe Sfidat".
Gjatë kësaj pjese të prezantimit të tij, ai u pyet nga pjesëmarrësit në debat se si vendet e BE-së mund të mbronin kufijtë e tyre përballë luftës në Ukrainë dhe pjesë të tjera të botës, si dhe kërcënimeve për shkatërrimin e infrastrukturës energjetike. Ai u përgjigj se Unioni nuk u krijua kurrë dhe as nuk veproi si një aleancë lëvizëse, kryesisht si një bashkësi ekonomike, dhe pjesa e mbrojtjes u la të zgjidhet brenda kornizës së aleancës së NATO-s.
Sipas tij, përballë kërcënimeve të tilla, BE duhet të investojë në sigurimin e kufijve të saj, kryesisht përmes teknologjisë dhe asaj që sjell ajo, në vend që të "masazhojë ushtarët në kufij".
"Në BE, kush është vendimmarrësi kryesor, kë do të kontaktoni në rast se keni nevojë të ndërhyni!? Në SHBA, e dini se kë do të kërkoni. Nuk mendoj se komponenti ushtarak duhet të shtyhet përpara, sepse nuk është krijuar në atë mënyrë. Unioni është krijuar si një bashkësi ku do të shkëmbehen ide, do të zbatohen parime dhe është krijuar mbi parimin e krijimit të rregullave”, deklaroi Pendarovski.
Në përgjigje të një pyetjeje nga pjesëmarrësit në diskutimin në panel, ish-Presidenti Stevo Pendarovski tha se BE-ja nuk e ka pranuar kurrë publikisht se kriteret për pranim në Union kanë ndryshuar.
Ai shpjegoi se nga njëra anë, kriteret kryesore për pranim në Union, duke përfshirë demokracinë, sundimin e ligjit dhe lirinë e medias dhe sektorit civil, nuk janë përmbushur si detyrë shtëpie. Por nga ana tjetër, siç tha ai, BE-ja tani, për shkak të të gjitha zhvillimeve të tjera, kryesisht luftës në Ukrainë, po i lë mënjanë këto kritere dhe po imponon kritere të reja që janë gjeopolitike./Telegrafi/