Paulo Fonseca përlotet pas pankartës së tifozëve - Lyon fiton ndeshjen e 13-të radhazi dhe kyçet në garë për titull
Olympique Lyon po kalon një moment fantastik forme, duke regjistruar fitoren e 13-të radhazi në të gjitha garat.
Në kuadër të javës së 22-të të Ligue 1, skuadra e drejtuar nga Paulo Fonseca triumfoi 2-0 ndaj Nice në shtëpi, duke konfirmuar formën e shkëlqyer dhe ambiciet për pjesën e mbetur të sezonit.
Me këtë sukses, Lyon ngjitet në kuotën e 45 pikëve dhe forcon pozitën e tretë në tabelë, duke rritur presionin ndaj skuadrave që renditen mbi të.
Pas përfundimit të takimit, Fonseca ishte dukshëm i emocionuar. Tifozët vendas shpalosën një pankartë me mbishkrimin “Bravo, Fonseca”, në shenjë mirënjohjeje për punën dhe rezultatet e arritura.
Paulo Fonseca terharu mendapatkan applause dan penghormatan dari Fans Lyon setelah 13 Games menang beruntun di semua kompetisi.
Fonseca mendapatkan cinta & dukungan di Lyon Prancis.
Lyon puncaki fase liga UEL
Lyon QF CoupedeFrance
Lyon 3rd Ligue1pic.twitter.com/nYLmjxK095
— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) February 16, 2026
Trajneri portugez nuk i mbajti lotët, duke falënderuar mbështetësit për përkrahjen e vazhdueshme në këtë periudhë të artë për klubin.
Takimi shënoi edhe debutimin e sulmuesit Roman Yaremchuk me fanellën e Lyonit.
28-vjeçari u aktivizua nga stoli në minutën e 81-të, duke bërë paraqitjen e tij të parë me ekipin, në një mbrëmje që u mbyll me festë për vendasit. /Telegrafi/