Pati edhe rrëzime të tyre, por roboti mposhti njerëzit për të fituar gjysmëmaratonën e Pekinit
Një garë gjysmëmaratone në Pekin ka tërhequr vëmendje të madhe pasi për herë të parë robotë humanoidë u shfaqën duke përfunduar garën krahas njerëzve.
Sipas organizatorëve, një robot i quajtur “Lightning” arriti kohë më të shpejtë se rekordi njerëzor i mbajtur nga Jacob Kiplimo, duke nxitur debat mbi zhvillimet në teknologji.
Garat u zhvilluan në korsi të ndara për të shmangur përplasjet mes robotëve dhe rreth 12 mijë pjesëmarrësve njerëzorë.
Krahasuar me vitin e kaluar, kur shumica e robotëve nuk arritën të përfundonin garën, këtë herë pati përmirësime të dukshme në performancë dhe autonomi.
Megjithatë, disa incidente si rrëzime apo përplasje të vogla treguan se teknologjia ende nuk është e përsosur.
Ekspertët vlerësojnë se zhvillime të tilla mund të ndikojnë në industri të ndryshme në të ardhmen, edhe pse përdorimi i gjerë i robotëve kërkon ende kohë. /Telegrafi/