Pasi fshiu hundën, shaminë e futi në dosjen përpara tij - lëvizja e Mitsotakis gjatë takimit me Erdogan bëhet virale
Një veprim i kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, gjatë një konference të përbashkët për shtyp me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan është bërë viral në mediat sociale.
Siç edhe shihet në pamje, ai e futi shaminë që përdori për të fshirë hundën në dosjen përpara tij, kur nuk gjeti vend për ta vendosur.
Presidenti Erdogan u takua me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në Turqi, në Pallatin Presidencial, përcjell Telegrafi.
Pasi priti Mitsotakis me një ceremoni zyrtare, ata vazhduan në një takim privat.
Disgusting: Greeks spreading germs everywhere! ☣️😡 pic.twitter.com/qB1BuFLTFG
— Turkish Century (@TurkishCentury) February 12, 2026
Pas Takimit të 6-të Ndërdelegacional të Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë Turqi-Greqi, u mbajt një ceremoni nënshkrimi për marrëveshjet.
Pas ceremonisë, të dy udhëheqësit mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp.
Gjatë konferencës për shtyp, ishte e dukshme se Mitsotakis u përpoq të gjente një vend për të vendosur shaminë që përdori për të fshirë hundën dhe përfundoi duke e futur atë në dosjen përpara tij.
Pamjet e atij momenti krijuan gjithashtu një bujë të konsiderueshme në mediat sociale. /Telegrafi/