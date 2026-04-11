Pas pesë muajsh, qeni menjëherë e dinte ku po vinte - reagimi ka mahnitur TikTok-un
Një qen ka fituar zemrat e përdoruesve të rrjeteve sociale pasi, pas gjashtë muajsh ndarje, arriti t’i njohë menjëherë njerëzit e saj të dashur.
Videoja e publikuar ka prekur shumë shikues për shkak të reagimit të saj jashtëzakonisht të ngrohtë dhe emocional.
Në pamjet e publikuara, qeni i vogël, sapo sheh pronarët e tij, reagon me entuziazëm të madh, duke treguar qartë se i kujton dhe i njeh ata edhe pas një kohe të gjatë.
Takimi i tyre është përshkruar si shumë emocional dhe ka ngjallur reagime pozitive në internet, ku shumë përdorues e kanë quajtur “të papërballueshëm nga ëmbëlsia”.
Videoja është bërë virale, duke treguar edhe një herë lidhjen e fortë që kafshët shtëpiake krijojnë me njerëzit e tyre, edhe kur ndahen për periudha të gjata. /Telegrafi/