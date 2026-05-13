Policia në Francë po i paralajmëron shoferët në zonat rurale të jenë të kujdesshëm për drerët "e dehur"
Policia në Francë po i paralajmëron shoferët të kenë kujdes nga drerët e dehur dhe kafshët e tjera të egra të dehura që enden në rrugë pasi kanë ngrënë fruta të fermentuara.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, policia e Saône-et-Loire postoi një video në mediat sociale që tregon një dre që luan në mënyrë të çrregullt dhe vrapon në rrathë pasi me sa duket ka konsumuar pije alkoolike.
"Jo të gjithë përdoruesit e rrugës janë të kthjellët", tha postimi në mediat sociale.
Police in France are warning drivers in rural areas to be on the lookout for "drunk" deer exhibiting erratic behavior caused by the consumption of fermented fruits — or as police called it, a “forest aperitif.” https://t.co/uGT1Vy45cD pic.twitter.com/JVf2HS8QRR
— ABC News (@ABC) May 13, 2026
Policia shkroi se drerët dhe krijesat e tjera mund të dehen pasi hanë sytha, fruta të fermentuara ose bimë që po kalben, duke i çuar ata në "sjellje krejtësisht të paparashikueshme".
"Nëse Bambi e tepron me aperitivin e pyllit, mund të mos jetë koha për të ngarë sikur rruga është e juaja", ka thënë postimi në fjalë. /Telegrafi/