Pas Malishevës e Suharekës Abdixhiku shkon në Gjakovë, premton se në mandatin e tij s’do të rritet çmimi i energjisë
Kandidati për Kryeministër Lumir Abdixhiku në tubimin e mbajtur në Gjakovë, ka shpalosur planin e tij qeverisës.
Ai është zotuar se në mandatin e tij, nuk do të rritet çmimi i energjisë elektrike.
‘’Folëm për Gjakovën dhe Kosovën që meritojnë më shumë. Për projektet që etransformojnë vendin, për zhvillimin, punësimin dhe një qeverisje që punon për qytetarët; jo për justifikime’’, tha Abdixhiku.