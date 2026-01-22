Pas lirimit nga burgu serb, Haziri apelon: Mos kaloni përmes Serbisë
77-vjeçari Hazir Haziri nga Podujeva është liruar mbrëmë nga burgu në Serbi, ku ishte mbajtur për rreth katër muaj, ndonëse ndaj tij nuk ishte vërtetuar asnjë vepër penale. Ai ishte arrestuar muaj më parë nga autoritetet serbe pa arsyetim të qartë dhe, sipas familjarëve, ishte mbajtur padrejtësisht në paraburgim.
Haziri ishte dërguar në një nga burgjet qendrore në Serbi, ku, siç rrëfen vetë ai, ishte përballur me kushte të rënda dhe provokime nga të burgosur të tjerë. Ai ka treguar se për shkak të këtyre rrethanave, për një periudhë të gjatë kishte shmangur daljen nga qelia.
Pas lirimit, Haziri sot ka rrëfyer përjetimet e tij në prani të familjarëve dhe miqve, duke e cilësuar këtë periudhë si shumë të vështirë. Ai ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që e kanë ndihmuar dhe përkrahur gjatë kësaj kohe, përfshirë Zyrën Ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Beograd.
Sipas tij, përvoja e gjeneratës së tij, e cila gjatë viteve ’60 e deri në vitin 2000 ka vuajtur dënime të gjata në burgjet serbe në kushte të rënda, i ka dhënë forcë për ta përballuar paraburgimin.
Haziri ka treguar se, edhe në ditët e fundit të qëndrimit në burg, ishte informuar se do të vazhdonte të mbahej për shkak të pretendimeve lidhur me një telefon dhe një ekspertizë, por se mbrëmë është njoftuar papritur për lirimin e tij, gjë që fillimisht nuk e kishte besuar.
Pas lirimit, Hazir Haziri ka apeluar tek qytetarët shqiptarë që të shmangin kalimin tranzit përmes Serbisë, për shkak të rrezikut të ndalimeve dhe arrestimeve pa bazë./RTK