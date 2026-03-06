SHBA dhe Venezuela kanë rënë dakord të rivendosin marrëdhëniet diplomatike dhe konsullore.

Bëhet e ditur se të dyja palët do të bëjnë përpjekje të përbashkëta për të promovuar stabilitetin, për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike dhe për të çuar përpara pajtimin politik.

Ndërsa marrëdhëniet e tyre diplomatike janë përmirësuar që kur ushtria amerikane kapi presidentin venezuelan Nicolas Maduro në janar në një bastisje të papritur, njoftimi i lidhjeve zyrtare dypalëshe shënon një hap jashtëzakonisht simbolik.

Forcat amerikane hipin në një tanker nafte të sanksionuar të lidhur me Venezuelën në Oqeanin Indian

Presidenti Donald Trump urdhëroi trupat të arrestonin Maduron dhe gruan e tij, duke i çuar ata në një gjykatë në Manhattan për t'u përballur me akuzat për vepra penale që lidhen me armët dhe drogën, të cilat ata i mohojnë.

Ambasada amerikane në Karakas, e cila u mbyll në vitin 2019, është rihapur tashmë dhe Uashingtoni ka emëruar një diplomat të ri në Venezuelë.

Qeveria e Venezuelës tha se ishte e gatshme të çonte përpara një "fazë të re dialogu konstruktiv, bazuar në respekt të ndërsjellë".

Ajo shtoi se marrëdhënia duhet të rezultojë në "lumturinë sociale dhe ekonomike të popullit venezuelian". /Telegrafi/

