Forcat amerikane hipin në një tanker nafte të sanksionuar të lidhur me Venezuelën në Oqeanin Indian
Forcat amerikane kanë hipur në një tjetër cisternë nafte të sanksionuar në Oqeanin Indian, pasi e kanë ndjekur atë nga Karaibet, si pjesë e përpjekjeve për të synuar cisternat e paligjshme të naftës të lidhura me Venezuelën.
Personeli ushtarak hipi në Veronica III në një "të drejtë vizite, ndalimi detar dhe hipjeje në bord", tha Departamenti i Luftës në një postim në mediat sociale të dielën.
Venezuela ishte përballur me sanksione të SHBA-së për naftën e saj për disa vite dhe mbështetej në një flotë në hije cisternash me flamur të rremë, për të transportuar naftën bruto.
"Anija u përpoq të sfidonte karantinën e presidentit Trump - duke shpresuar të shpëtonte", tha Departamenti i Luftës në X, transmeton Telegrafi.
"Ne e gjurmuam atë nga Karaibet në Oqeanin Indian, e ngushtuam distancën dhe e mbyllëm. Asnjë komb tjetër nuk ka shtrirjen, qëndrueshmërinë ose vullnetin për ta bërë këtë", u tha ndër tjera.
Donald Trump urdhëroi një karantinë të cisternave të sanksionuara në dhjetor për të rritur presionin ekonomik mbi presidentin e atëhershëm Nicolás Maduro.
Muajin tjetër, Maduro dhe gruaja e tij u rrëmbyen në një operacion ushtarak amerikan dhe u çuan në Nju Jork për t'u gjykuar.
Disa cisterna ikën nga brigjet e Venezuelës pas bastisjes, përfshirë Veronica III, në të cilën u hipën brenda natës.
"Ujërat ndërkombëtare nuk janë strehë. Nga toka, ajri apo deti, ne do t'ju gjejmë dhe do të vendosim drejtësi", tha Departamenti i Luftës.
"Departamenti i Luftës do t'u mohojë aktorëve të paligjshëm dhe përfaqësuesve të tyre lirinë e lëvizjes në domenin detar", u tha ndër tjera.
Videoja e postuar nga departamenti tregon trupat amerikane që hipin në cisternë.
Veronica III është një anije me flamur panamez nën sanksionet e SHBA-së në lidhje me Iranin, sipas faqes së internetit të Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja të Departamentit të Thesarit.
Autoriteti Detar i Panamasë tha se anija nuk ishte më e regjistruar pasi autorizimi i saj u anulua në dhjetor 2024.
Veronica III u largua nga Venezuela më 3 janar, të njëjtën ditë me kapjen e Maduros, me gati 2 milionë fuçi naftë bruto dhe naftë, postoi TankerTrackers.com në X.
"Që nga viti 2023, ajo është përfshirë me naftën ruse, iraniane dhe venezuelase", tha organizata. /Telegrafi/
We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.
The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g
