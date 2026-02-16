Forcat amerikane kanë hipur në një tjetër cisternë nafte të sanksionuar në Oqeanin Indian, pasi e kanë ndjekur atë nga Karaibet, si pjesë e përpjekjeve për të synuar cisternat e paligjshme të naftës të lidhura me Venezuelën.

Personeli ushtarak hipi në Veronica III në një "të drejtë vizite, ndalimi detar dhe hipjeje në bord", tha Departamenti i Luftës në një postim në mediat sociale të dielën.

Venezuela ishte përballur me sanksione të SHBA-së për naftën e saj për disa vite dhe mbështetej në një flotë në hije cisternash me flamur të rremë, për të transportuar naftën bruto.

"Anija u përpoq të sfidonte karantinën e presidentit Trump - duke shpresuar të shpëtonte", tha Departamenti i Luftës në X, transmeton Telegrafi.

"Ne e gjurmuam atë nga Karaibet në Oqeanin Indian, e ngushtuam distancën dhe e mbyllëm. Asnjë komb tjetër nuk ka shtrirjen, qëndrueshmërinë ose vullnetin për ta bërë këtë", u tha ndër tjera.

Donald Trump urdhëroi një karantinë të cisternave të sanksionuara në dhjetor për të rritur presionin ekonomik mbi presidentin e atëhershëm Nicolás Maduro.

Muajin tjetër, Maduro dhe gruaja e tij u rrëmbyen në një operacion ushtarak amerikan dhe u çuan në Nju Jork për t'u gjykuar.

Disa cisterna ikën nga brigjet e Venezuelës pas bastisjes, përfshirë Veronica III, në të cilën u hipën brenda natës.

"Ujërat ndërkombëtare nuk janë strehë. Nga toka, ajri apo deti, ne do t'ju gjejmë dhe do të vendosim drejtësi", tha Departamenti i Luftës.

"Departamenti i Luftës do t'u mohojë aktorëve të paligjshëm dhe përfaqësuesve të tyre lirinë e lëvizjes në domenin detar", u tha ndër tjera.

Videoja e postuar nga departamenti tregon trupat amerikane që hipin në cisternë.

Veronica III është një anije me flamur panamez nën sanksionet e SHBA-së në lidhje me Iranin, sipas faqes së internetit të Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja të Departamentit të Thesarit.

Autoriteti Detar i Panamasë tha se anija nuk ishte më e regjistruar pasi autorizimi i saj u anulua në dhjetor 2024.

Veronica III u largua nga Venezuela më 3 janar, të njëjtën ditë me kapjen e Maduros, me gati 2 milionë fuçi naftë bruto dhe naftë, postoi TankerTrackers.com në X.

"Që nga viti 2023, ajo është përfshirë me naftën ruse, iraniane dhe venezuelase", tha organizata. /Telegrafi/

Nga BotaBotë