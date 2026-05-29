Kandidati për Kryeministër Lumir Abdixhiku pas tubimit në Hajvali të Prishtinës tha se atmosfera ishte flakë, me entuziazëm, energji e pritje të mirë.

Nga ky tubim ai u zotua për investime 1.5 miliardë euro në Kryeqytet.

‘’Sonte, u zotuam edhe për 1.5 miliardë euro investime në Kryeqytet; për infrastrukturë moderne, mësim tërëditor, shëndetësi më të mirë dhe projekte që e bëjnë jetën më të dinjitetshme për secilin qytetar të Prishtinës’’ ka shkruar Abdixhiku.

