Pas dështimit të bisedimeve, Britania i bën thirrje Iranit dhe SHBA-së: Gjeni një rrugëdalje
Raportohet se kryeministri britanik, Keir Starmer, ka zhvilluar një telefonatë me sulltanin e Omanit, Haitham bin Tarik al Said.
Një zëdhënës i qeverisë britanike tha: “Ata diskutuan bisedimet e paqes të mbajtura në Pakistan gjatë fundjavës dhe i nxitën të dyja palët të gjejnë një rrugëdalje”.
"Ishte jetike që të kishte një vazhdimësi të armëpushimit dhe që të gjitha palët të shmangnin çdo përshkallëzim të mëtejshëm, ranë dakord udhëheqësit", sipas zëdhënësit
Ai zbuloi se kryeministri falënderoi udhëheqësin e Omanit për përpjekjet e tyre për të “shpëtuar marinarët nga anijet në vështirësi në rajon” mes mbylljes së vazhdueshme të Ngushticës së Hormuzit dhe sulmeve iraniane.
Zëdhënësi vazhdoi: "Duke reflektuar mbi përpjekjet ndërkombëtare për të koordinuar kalimin e sigurt të transportit detar në rajon, kryeministri tha se pas takimeve të thirrura nga sekretari i jashtëm dhe planifikuesit ushtarakë britanikë, partnerët vazhduan të punojnë drejt rivendosjes së lirisë së lundrimit për një afat të gjatë".
Ndryshe, Kryetari i Parlamentit të Teheranit tha se SHBA-të "përfundimisht dështuan të fitonin besimin e delegacionit iranian" gjatë bisedimeve të paqes në Islamabad.
Mohammad Bagher Ghalibaf deklaroi se Uashingtoni "e kuptoi logjikën dhe parimet e Iranit, dhe tani është koha të vendosë nëse mund ta fitojë besimin e tyre apo jo". /Telegrafi/