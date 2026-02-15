Ata vuajtën bashkë, ata u rritën bashkë në kampet e Sirisë ndërsa sot motër e vëlla janë bashkë në Shqipëri.

Top Channel ka siguruar këtë video kur Eva ka mbërritur në shtëpi e takohet pas 12 vitesh me të ëmën Mide Dumanin.


Xhetan Ndregjoni, 12 vite në kërkim të mbesës: Çfarë më tha Eva kur mbërriti nga Siria në Turqi

Një moment prekës e plot lot gëzimi prej nënës e të bijës. Pak momente më pas takimi me Endrin i kthyer nga Siria 6 vite më parë.

Një dramë e vërtetë 12 vjeçare për Mide Dumanin të cilës bashkëshorti Shkëlzeni ia mori fëmijët duke i çuar në Siri.


- YouTube www.youtube.com



ShqipëriLajme