Pas 12 vitesh në kampet e Sirisë, përqafimi i parë i Eva Dumanit me nënën dhe vëllanë
Ata vuajtën bashkë, ata u rritën bashkë në kampet e Sirisë ndërsa sot motër e vëlla janë bashkë në Shqipëri.
Top Channel ka siguruar këtë video kur Eva ka mbërritur në shtëpi e takohet pas 12 vitesh me të ëmën Mide Dumanin.
Një moment prekës e plot lot gëzimi prej nënës e të bijës. Pak momente më pas takimi me Endrin i kthyer nga Siria 6 vite më parë.
Një dramë e vërtetë 12 vjeçare për Mide Dumanin të cilës bashkëshorti Shkëlzeni ia mori fëmijët duke i çuar në Siri.
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
Jobs
Deals