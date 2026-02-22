Parma i bën favor Interit, e mposht AC Milanin midis “San Siro”
Parma ka shënuar fitore të madhe në udhëtim te Parma, në kuadër të xhiros së 26-të në Serie A.
“Rossonerët” mbajtën posedimin por që epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 0-1.
Milani e nisi me lojë më agresive, me Ardon Jasharin që kishte një rast të mirë shënimi por Corvi me super pritje ia mohoi golin.
Pas kësaj, një rast shënimi e kishte edhe Rafael Leao, por portugezi goditi shtyllën.
Kur askush s’e priste, ishte Mariano Triolo që shënoi me kokë pas harkimit të Valerit për t’i dhënë epërsinë Parmas (85’).
Kësisoj, Milani tani është plot 10 pikë nën Interin me 54 pikë ndërsa Parma zë pozitën e 12-të me 32 sosh./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals