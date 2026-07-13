Parlamenti i ri i Sirisë mblidhet për herë të parë pas rrëzimit të Assadit
Parlamenti i ri i Sirisë u mblodh për herë të parë të dielën, 19 muaj pasi forcat opozitare të udhëhequra nga presidenti Ahmed al-Sharaa rrëzuan Bashar al-Assad, një moment historik në tranzicionin politik të vendit pavarësisht fuqive të kufizuara aktuale të tij.
Al-Sharaa, në një fjalim në parlament në Damask, u tha ligjvënësve ta "bëjnë këtë këshill një model përgjegjësie dhe kompetence" dhe e përshkroi atë si "një platformë për të vërtetën dhe drejtësinë".
"Siria po shkruan një histori të lavdishme që pasqyron heroizmin e saj, dhe ne përballemi me përgjegjësinë e ndërtimit si të kombit ashtu edhe të individit", tha ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Parlamenti është parë si një provë e premtimit të al-Sharaa për të ndërtuar një rend të ri gjithëpërfshirës në Siri, e cila u drejtua si një shtet policor nga familja al-Assad për dekada të tëra, me një dhomë legjislative që shihej si një vulë e fortë.
Sipas rregullimeve të përkohshme qeverisëse të vendit, dy të tretat e anëtarëve të dhomës me 210 vende u zgjodhën vitin e kaluar nga kolegjet zgjedhore rajonale, ndërsa al-Sharaa emëroi të tretën e mbetur më 1 korrik.
Zyrtarët kanë thënë se ky sistem ishte i nevojshëm sepse vitet e luftës kishin lënë miliona të zhvendosur dhe e kishin bërë të pamundur mbështetjen në të dhënat e sakta të popullsisë ose listat e votuesve.
Kritikët thonë se i dha degës ekzekutive kontroll të gjerë mbi procesin e përzgjedhjes.
Al-Sharaa ka thënë se mbështet mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme sapo infrastruktura dhe dokumentacioni ta lejojnë një gjë të tillë.
Një deklaratë kushtetuese e përkohshme e prezantuar në vitin 2025 i dha parlamentit autoritete të kufizuara dhe nuk ka asnjë kërkesë që qeveria të fitojë një votëbesim parlamentar.
Asambleja mund të propozojë dhe miratojë ligje. Ajo ka një mandat 30-mujor që është i rinovueshëm dhe merr autoritetin legjislativ derisa të miratohet një kushtetutë e përhershme dhe të organizohen zgjedhjet.
Abdel Halim al-Awak, një anëtar i komitetit që hartoi deklaratën kushtetuese, u zgjodh kryetar me 99 vota.
Al-Sharaa ka thënë se parlamenti do të ngarkohet me formimin e një komisioni për të hartuar një kushtetutë të re.
Një ish-militant i al-Kaedës, al-Sharaa ka riformësuar Sirinë që nga rrëzimi i al-Asadit, duke ndërtuar lidhje të ngushta me shtetet perëndimore dhe duke premtuar një epokë të re lirish, megjithëse viti i tij i parë në pushtet u trondit nga disa shpërthime dhune që vunë përballë luftëtarët pro-qeveritarë kundër anëtarëve të grupeve minoritare.
Dhoma ka 21 ligjvënëse femra - 15 prej të cilave ishin midis atyre të nominuara nga al-Sharaa, i cili i ndërpreu lidhjet me al-Kaedën në vitin 2016.
Autoritetet nuk kanë lëshuar një ndarje të numrit të ligjvënësve që vijnë nga pakicat etnike dhe fetare.
Numrat jozyrtarë kanë treguar se 10 nga vendet e zgjedhura vitin e kaluar shkuan për anëtarë të pakicave fetare dhe etnike, duke përfshirë kurdët, të krishterët dhe alavitët - sekti të cilit i përket al-Asadi. /Telegrafi/