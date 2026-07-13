Parlamenti hungarez shkarkon presidentin Tamás Sulyok nga detyra
Parlamenti hungarez ka miratuar amendamentin e 17-të të kushtetutës me 139 vota pro dhe 6 kundër, duke bërë të mundur kështu shkarkimin e presidentit aktual të Republikës, Tamás Sulyok. 54 deputetë nuk morën pjesë në votim.
Amendamenti kushtetues është hartuar kryesisht për të shkarkuar presidentin në detyrë, duke krijuar gjithashtu një precedent që mund të mundësojë shkarkime të ngjashme në të ardhmen, transmeton Telegrafi.
Ditën pas hyrjes në fuqi të amendamentit, mandati i Sulyok do të përfundojë dhe më pas Parlamenti do të zgjedhë një kryetar shteti për të shërbyer deri në hyrjen në fuqi të kushtetutës së re, por jo më shumë se pesë vjet.
Në fjalimin e tij para fillimit të agjendës zyrtare, kryeministri Péter Magyar tha se do të ishte një tradhti ndaj kombit hungarez të mos prekej kushtetuta e hartuar nga Fidesz, të cilën e përshkroi si "dokumentin themelues të Cosa Nostra hungareze të ndërtuar nga Fidesz–KDNP".
Ai shtoi se, sipas tij, nën qeveritë e Orbán, gjithçka i ishte nënshtruar vullnetit dhe mbijetesës politike të një njeriu, transmeton Telegrafi.
Ai kujtoi gjithashtu se kur Péter Polt ishte kryeprokuror, nuk u nis asnjë hetim për qindra miliarda që u zhdukën nga MNB, banka qendrore. Siç e tha ai, Polt ishte po aq i painteresuar për këtë sa edhe për mbrojtjen e kushtetutës, me të cilën tani duhet të merret si president i Gjykatës Kushtetuese.
"Detyra kushtetuese është të mbrojë vendin nga kërcënimet e jashtme, popullin hungarez nga pushteti arbitrar, pronën e përbashkët nga plaçkitjet, lirinë e zgjedhjeve nga ndërhyrja e shtetit dhe shërbimeve sekrete, fëmijët e besuar në kujdesin e shtetit nga abuzuesit e tyre dhe institucionet shtetërore nga përdorimi nga një parti që ka humbur zgjedhjet për të ruajtur pushtetin e vet", tha kryeministri.
Për të justifikuar shkarkimin e presidentit, ai dha një listë të gjatë rastesh në të cilat Tamás Sulyok kishte heshtur, përfshirë kur doli në pah se ishin nisur procedura policore dhe mbikëqyrje nga shërbimet sekrete kundër ekspertëve të IT-së nga Partia Tisza me akuza të sajuara.
"Ai duhej ta kishte mbrojtur kushtetutshmërinë kur një nga themelet e saj më të rëndësishme ishte në rrezik: parimi se shërbimet sekrete mbrojnë shtetin hungarez dhe nuk mund të bëhen kurrë ndihmës të partisë në pushtet", shtoi ai.
Të martën e kaluar, në fund të debatit të përgjithshëm në Parlament mbi amendamentin e shtatëmbëdhjetë kushtetues, deputeti i Fidesz, Miklós Panyi, njoftoi se grupet parlamentare të Fidesz dhe KDNP "nuk do të marrin pjesë në çmontimin e demokracisë" dhe për këtë arsye nuk do të ishin të pranishëm as për debatin e detajuar dhe as për votimin.
Në ditën e votimit, më 13 korrik, ata në të vërtetë qëndruan larg sallës, dhe vetë Presidenti Tamás Sulyok nuk u paraqit në Parlament.
Gergely Gulyás, kreu i grupit parlamentar të Fidesz, tha në një konferencë për shtyp të mbajtur pak para votimit se "që nga tani e tutje ka një garë politike në Hungari në të cilën të paktën gjysma e deputetëve përjashtohen nga konkurrimi". I gjithë grupi Fidesz ishte i pranishëm në informim.
"Shkarkimi i kreut të shtetit, qasja e dhunshme që kemi përjetuar kohët e fundit, është e pashembullt. Grupi më i madh i opozitës nuk mund të ketë një udhëheqës i cili, në terma të së drejtës publike, në fakt nuk mund të jetë udhëheqësi i tij, dhe për këtë arsye unë po jap dorëheqjen si kreu i grupit parlamentar", njoftoi Gulyás.
Të enjten e kaluar, Fidesz organizoi një demonstratë nën sloganin 'Ndal sundimit arbitrar!' jashtë Pallatit Sándor, rezidencës zyrtare presidenciale.
Presidenti Tamás Sulyok do të ketë pesë ditë për të nënshkruar amendamentin kushtetues. Nëse ai nuk arrin ta bëjë këtë, Parlamenti do të fillojë procedurat e shkarkimit kundër tij.
Sipas kushtetutës, kreu i shtetit nuk do të jetë më në gjendje të ushtrojë kompetencat e tij, dhe Kryetari i Parlamentit do të jetë në gjendje të nënshkruajë ligjin në vend të tij.
Tamás Sulyok ka shprehur më parë shqetësime kushtetuese disa herë në lidhje me lëvizjet për shkarkimin e tij, duke kërkuar ndihmë si nga Gjykata Kushtetuese ashtu edhe nga Komisioni i Venedikut.
Amendamenti i hartuar nga Ministrja e Drejtësisë, Márta Görög synon të sigurojë kushtet thelbësore institucionale për funksionimin e ligjshëm të shtetit deri në hyrjen në fuqi të kushtetutës së re, dhe të hedhë themelet për rivendosjen e demokracisë kushtetuese. /Telegrafi/