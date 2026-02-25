Parlamenti gjerman mbështet blerjen e dronëve për ushtrinë - zbulohet edhe shuma e parave
Komiteti buxhetor i parlamentit gjerman ka miratuar një shumë fillestare prej 540 milionë eurosh (640 milionë dollarë) për blerjen e dronëve kamikazë nga prodhuesit gjermanë Helsing dhe Stark Defence, mësoi dpa të mërkurën.
Komiteti gjithashtu vendosi një limit prej 1 miliard eurosh dhe udhëzoi Ministrinë e Mbrojtjes të raportojë mbi blerjet përpara se parlamenti të japë miratimin për blerje të mëtejshme.
Ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius e quajti vendimin një "hap të rëndësishëm".
Ushtria gjermane po përfitonte nga përvoja dhe bashkëpunimi ukrainas në armë, tha ai.
Këto lloj arme janë bërë thelbësore në Ukrainë.
Por Pistorius vuri në dukje gjithashtu se ndërsa dronët ishin dominues në këtë moment, askush nuk e di nëse ky do të jetë rasti në të ardhmen.
Dhe Brigada Lituaneze e Gjermanisë do të jetë e para që do të pajiset me dronë.
Ministria e Mbrojtjes planifikon të shpenzojë deri në 4.4 miliardë euro për dronë kamikazë gjatë viteve të ardhshme, me disa mijëra të porositur në këstin e parë. Rheinmetall është një furnizues i tretë i mundshëm.
Ushtria i ka testuar sistemet, duke vendosur kërkesat e veta, në mënyrë që Gjermania të marrë një version të ndryshëm nga ato të përdorura në Ukrainë.
Shefi i ushtrisë Christian Freuding synon të ngrejë gjashtë njësi për dronët kamikazë, me baterinë e parë të dronëve me rreze të mesme gati deri vitin e ardhshëm, dhe pesë të tjerë deri në vitin 2029.
Gjatë debatit në komisionin buxhetor u dëgjuan kundërshtime për përfshirjen e investitorit amerikan Peter Thiel në Stark Defence.
Politikanët e opozitës pyetën se çfarë ndikimi do të kishte Thiel, i cili njihet për pikëpamjet libertariane dhe të krahut të djathtë dhe për afërsinë e tij me Presidentin e SHBA-së Donald Trump, në kompani. /Telegrafi/