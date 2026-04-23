Parashutistët spanjollë shkatërrojnë aksidentalisht automjet të blinduar 600 mijë eurosh
Parashutistët spanjollë kanë shkatërruar aksidentalisht një automjet të blinduar me vlerë rreth 600 mijë euro gjatë një ushtrimi ushtarak.
Ngjarja ndodhi gjatë një operacioni stërvitor të hedhjes nga ajri, ku një automjet i tipit URO VAMTAC po transportohej me avion dhe ishte i përgatitur për t’u zbritur me sistem parashute.
Megjithatë, gjatë procesit të hedhjes, ndodhi një gabim në sistemin e fiksimit të ngarkesës (rigging), i cili bëri që automjeti të shkëputej papritur nga linja e sigurisë.
Si pasojë, mjeti ra nga një lartësi rreth 300 metrash, duke u përplasur me tokën me forcë të madhe.
Përplasja shkaktoi dëme të rënda strukturore, duke e bërë automjetin pothuajse të papërdorshëm dhe me shumë gjasa të pariparueshëm.
Në incident ishte e përfshirë brigada elitare e parashutistëve spanjollë BRIPAC, e cila kryen rregullisht ushtrime të tilla për operacione të shpejta ushtarake dhe zbarkime ajrore.
Autoritetet ushtarake pritet të hetojnë rrethanat e sakta të gabimit teknik që çoi në humbjen e pajisjes së shtrenjtë. /Telegrafi/