Paraqitje maestrale në vikend, Aro Muric e Berat Gjimshiti pjesë e formacionit të javës në Serie A
Si portieri Arijanet Muric ashtu edhe mbrojtësi Berat Gjimshiti kanë zënë nga një vend në formacionin më të mirë të javës nga “SofaScore”.
Muric ishte mahnitës dhe më meritori që Sassuolo e fitoi një pikë ndaj Juventusit, ku edhe e mbrojti penalltinë e Manuel Locatellit.
Falë paraqitjes së shkëlqyer, “SofaScore” e vlerësoi me notën 8.7, duke qenë më e larta për një portier në këtë xhiro.
Ndërkohë, paraqitje të nivelit më të lartë kishte edhe Berat Gjimsiti, i cili ndihmoi Atalantan të mbajë portën e paprekur, ku mori notë 8.0.
Formacioni më i mirë i xhiros së 30-të në Serie A:
Ndërkohë, Muric dhe Gjimshiti janë ftuar nga Kosova, respektivisht Shqipëria për ndeshjet jetike në play-offin e Kupës së Botës 2026./Telegrafi/
