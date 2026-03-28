Tentativë për sulm me bombë në Paris, ndërhyn policia
Policia franceze parandaloi një sulm të dyshuar me bombë jashtë një banke amerikane në Paris, arrestoi një burrë që ishte gati të aktivizonte një pajisje shpërthyese të improvizuar.
Incidenti ndodhi jashtë një ndërtese të Bankës së Amerikës në Rue de la Boetie në lagjen e 8-të të kryeqytetit, disa rrugë larg Champs-Elysees.
Policia arrestoi burrin menjëherë pasi ai vendosi një pajisje, të bërë nga pesë litra lëng, që besohet të jetë karburant, dhe një sistem ndezjeje.
Sipas Ministrit të Brendshëm Laurent Nunez, hetimi është marrë përsipër nga zyra e prokurorit kundër terrorizmit të Francës.
Policia gjyqësore e Parisit dhe shërbimi i inteligjencës së brendshme të Francës, Drejtoria e Përgjithshme për Sigurinë e Brendshme (DGSI), janë të përfshirë në hetim.