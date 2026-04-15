Parandalohet kontrabandë me shpezë nga Serbia në Kosovë
Policia e Kosovës ka parandaluar një rast të kontrabandimit me mallra në rajonin jugor të vendit, duke sekuestruar një sasi të konsiderueshme shpezësh të futura ilegalisht në territorin e vendit.
Sipas njoftimit zyrtar, rasti ka ndodhur mbrëmjen e 15 prillit 2026, rreth orës 20:00, kur njësitë policore të Drejtorisë Rajonale të Policisë Kufitare Jugu kanë ndaluar një automjet të dyshuar në magjistralen Preshevë–Gjilan.
Gjatë kontrollit, është konstatuar se furgoni, i cili drejtohej nga një shtetas i Serbisë, kishte hyrë ilegalisht nga territori i Serbisë në Republikën e Kosovës.
Brenda automjetit janë gjetur 15 kafaze me gjithsej 150 shpezë, për të cilat drejtuesi nuk posedonte asnjë dokumentacion që dëshmonte prejardhjen e tyre.
Lidhur me rastin, Policia e Kosovës ka bërë sekuestrimin e automjetit dhe të mallit, ndërsa ato janë dërguar për procedim të mëtejmë në Doganën e Kosovës.
Autoritetet kanë bërë të ditur se mbeten të përkushtuara në parandalimin dhe luftimin e kontrabandës dhe veprimtarive të tjera të kundërligjshme, me qëllim të garantimit të rendit dhe sigurisë për të gjithë qytetarët.