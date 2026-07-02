Papunësia në Spanjë bie nën 2.3 milionë për herë të parë që nga janari i vitit 2008
Shifrat e publikuara të enjten nga Ministria e Punës konfirmojnë një trend që kishte filluar të shfaqej prej muajsh.
Papunësia e regjistruar ra në qershor me 28,739 persona krahasuar me majin, duke e ulur totalin në 2,291,982 të papunë.
Një shifër kaq e ulët nuk ishte parë që nga janari i vitit 2008, pra para se të shpërthente kriza financiare, transmeton Telegrafi.
Rënia nuk është shpërndarë në mënyrë të barabartë nëpër sektorë. Shërbimet përbëjnë pothuajse të gjithë përshtatjen, me 28,498 më pak të papunë, të nxitura nga fillimi i sezonit turistik.
Pas tyre vjen industria, me 2,829 të papunë më pak, ndërtimi, me 1,326, dhe bujqësia, ku rënia është e kufizuar në 384.
Megjithatë, ka një shifër që thyen serinë e lajmeve të mira: numri i personave pa punësim të mëparshëm është rritur me 4,298, një tregues se ata që kërkojnë punën e tyre të parë, ose përpiqen të kthehen në tregun e punës pas njëfarë kohe pushimi, po e kanë më të vështirë të sigurojnë një vend.
Sipas grupmoshës, papunësia e të rinjve vazhdon të bjerë: 5,155 të rinj më pak se në maj dhe 6,907 më pak se një vit më parë, me totalin në 159,800, niveli më i ulët në të gjithë serinë historike për këtë grup.
Rënia nga viti në vit është më e dukshme tek gratë e reja, me 4,090 të papunë më pak, sesa tek burrat, me 2,817. Papunësia e femrave ka rënë nën 1.4 milionë për herë të parë që nga gushti i vitit 2008.
Aktualisht ka 1.39 milionë gra të papunë, krahasuar me 903,673 burra. Gjatë muajit të fundit, rënia ka qenë prej pothuajse 16,000 grash dhe 13,000 burrash; gjatë vitit të kaluar, prej 72,000 dhe 41,000 respektivisht.
Zëvendëspresidentja e dytë dhe Ministrja e Punës, Yolanda Díaz, e lidhi një pjesë të këtij përmirësimi me procesin e vazhdueshëm për rregullimin e punëtorëve, i cili tha se ka bërë të mundur nxjerrjen në dritë të vendeve të punës që më parë ekzistonin pa njohje ligjore dhe që tani llogariten si për regjistrimet e sigurimeve shoqërore ashtu edhe për njohjen e të drejtave të punës.
Në rastin e grave, rritja e numrit të kontribuesve gjatë vitit të kaluar është rreth 300,000, duke e çuar totalin në 10.6 milionë, shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë në Spanjë.
Midis shtetasve të huaj të papunë, numri është gjithashtu në rënie: 342,086 persona, 4,208 më pak se në maj dhe 10,068 më pak se një vit më parë.
Sigurimet Shoqërore shtuan mesatarisht 128,533 kontribues krahasuar me majin, duke arritur në 22.47 milionë, një rekord historik.
Pasi të hiqet efekti i kalendarit, shifra e rregulluar sezonalisht vendos gjithashtu një rekord, mbi 22.2 milionë. Gjatë 12 muajve të fundit, sistemi ka fituar 600,595 kontribues dhe ka humbur 113,981 të papunë.
Tregtia me shumicë dhe pakicë kryeson rritjen mujore me 39,325 regjistrime të reja, përpara mikpritjes, me 37,696, dhe aktiviteteve administrative dhe të shërbimeve mbështetëse, me 29,316.
Duke parë të gjithë vitin, sektorë të tjerë japin vrullin: shërbimet shëndetësore dhe sociale shtojnë 78,373 kontribues dhe ndërtimi 66,280.
Të vetëpunësuarit vazhdojnë të rriten në numër, duke arritur në 3.47 milionë, pasi u shtuan 12,000 gjatë muajit dhe 50,800 gjatë vitit.
Regjistrimet e punëtorëve të huaj kanë arritur në 3.45 milionë, më shumë se gjysmë milioni prej tyre të vetëpunësuar, me një rritje prej 86,630 personash në qershor dhe 350,163 në 12 muajt e fundit; ata tani përbëjnë më shumë se 15% të të gjithë kontribuuesve.
Ministrja e Sigurimeve Shoqërore, Elma Saiz, theksoi se Spanja ka gjeneruar 54.5% të të gjitha vendeve të punës të krijuara në Bashkimin Evropian gjatë kësaj periudhe. /Telegrafi/