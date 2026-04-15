Panik në Arsenal: Arteta kërkon një mënyrë për ta ngritur ekipin, 'finalja' në Etihad e pret
Gazeta spanjolle AS raporton se ka pasur një panik të vërtetë brenda radhëve të Arsenalit pasi diferenca prej gjashtë pikësh në garën për titull u zhduk plotësisht.
Ndërsa tifozët londinezë po planifikonin të festonin titullin e tyre të parë në më shumë se dy dekada, një seri rezultatesh të dobëta e rikthyen Manchester Cityn në pozicionin “pole position”.
Skuadra e Mikel Artetës u mund në mënyrë të papritur nga Bournemouth, gjë që Pep Guardiola e shfrytëzoi për të marrë fatin e kampionatit përsëri në duart e tij me një fitore bindëse ndaj Chelseat.
Statistikat janë në favor të “Citizens”, të cilët, nën udhëheqjen e Guardiolës, arritën një shifër të pabesueshme prej 29 fitoresh në 32 ndeshje të luajtura gjatë muajit prill.
Nga ana tjetër, Arteta po përballet me atë që tradicionalisht është periudha më e keqe e sezonit, siç konfirmohet nga rënia e ndjeshme e shanseve për të fituar titullin nga 91 në vetëm 56 përqind.
Momenti përcaktues i sezonit mund të ndodhë që këtë të diel në derbin e madh në Etihad, një stadium ku Arsenali nuk ka fituar kurrë nën drejtimin e trajnerit aktual.
Ndërsa alarmi i kuq po jepet në Londrën veriore, publiku i futbollit në Angli po spekulon gjithnjë e më me zë të lartë se “Topçinjtë” do të rrëzohen përsëri nën presion në fund të garës.
Të gjithë sytë tani janë te "finalja para finales", e cila do të përcaktojë drejtpërdrejt sundimtarin e ri ose të vjetër të Ligës Premier.