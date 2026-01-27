Pamje të tmerrshme të përplasjes ballë për ballë të furgonit plot me tifozë të PAOK-ut, shtatë të vdekur
Shtatë persona humbën jetën të martën në autostradën E70 në perëndim të Rumanisë në një përplasje të tmerrshme midis një kamioni dhe një furgoni që transportonte tifozë të klubit grek PAOK.
Sipas faqes Ekathimerini.com, në automjet ndodheshin gjithsej 10 pasagjerë që po udhëtonin nga Greqia për në Francë, ku klubi i tyre luan një ndeshje kundër Lyonit të enjten.
Mediat shtuan se tre persona të tjerë pësuan lëndime të rënda fizike dhe përfunduan në spital.
Pamje të tmerrshme
Një video shumë shqetësuese është postuar në rrjetin social YouTube, ku shihet një furgon i zi që hyn në korsinë e kundërt dhe më pas përplaset ballë për ballë me një kamion.
Momentul impactului a fost filmat. Carnagiu pe o șosea nu departe de Timișoara. 6 morți www.youtube.com
Nga forca e përplasjes, automjeti që transportonte tifozët u shpërbë fjalë për fjalë dhe në rrugë u panë edhe trupat e tifozëve.
Një hetim është duke u zhvilluar për të përcaktuar të gjitha rrethanat e tragjedisë së madhe. /Telegrafi/