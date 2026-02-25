Pamje të frikshme, momenti kur një gropë 'gëlltiti' dy makina në një rrugë në Omaha, Nebraska
Një video tronditëse nga Omaha të Nebraskas tregon momentin kur dy automjete “përpihen” papritur nga një gropë e madhe që u hap në mes të rrugës.
Pamjet, të publikuara nga Omaha Police Department, janë kapur nga një kamerë trafiku në kryqëzimin e 67th Street me Pacific Street.
Në video shihen dy makina që ndalojnë në semafor të kuq, kur papritur asfalti shembet poshtë tyre dhe të dyja bien në gropë.
Disa automjete të tjera i shpëtuan rënies për vetëm pak metra.
Pas kësaj pasoi një reagim i menjëhershëm i qytetarëve, të cilët vrapuan për të ndihmuar drejtuesit e mjeteve.
“Faleminderit shumë atyre që ndërhynë për të ndihmuar bashkëqytetarët”, deklaroi policia.
Deri më tani nuk është bërë e ditur nëse ka persona të lënduar nga incidenti. /Telegrafi/