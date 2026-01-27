Mbi 1,000 njerëz janë detyruar të evakuohen nga një qytet idilik sicilian pas një rrëshqitjeje të tmerrshme toke prej 4 km të gjatë.

Një pamje tronditëse ajrore tregon qytetin kodrinor jugor Niscemi të vendosur në mënyrë të pasigurt në buzë të një shkëmbi me disa ndërtesa në rrezik të shembjes, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Dhe “humnerat e thella” të krijuara dhe copa të mëdha toke “të prera nga kodra” japin një ide për shkallën e rrëshqitjes së tokës.

Nuk janë raportuar vdekje ose lëndime që nga incidenti i së dielës.

Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar rënien e tokës gjatë ditëve të fundit, sipas kryetarit të bashkisë Massimiliano Conti.

Conti e quajti situatën "të tmerrshme", duke shtuar: "Situata vazhdon të përkeqësohet sepse janë regjistruar shembje të mëtejshme".

Shkollat u detyruan të mbyllnin dyert e tyre të hënën, dhe Conti tha se po punohet për të rivendosur rendin në qytet.

Autoritetet lokale thuhet se po punojnë me policinë, zjarrfikësit dhe njësitë e mbrojtjes civile për të përcaktuar një plan veprimi. /Telegrafi/
