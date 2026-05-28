Pamje skandaloze me mbeturina në lagjen e Muhaxherëve
Kompania Regjionale e Mbeturinave “Pastrimi” Sh.A ka publikuar pamje që i ka cilësuar si skandaloze nga rruga “Demir Vitia” në lagjen e Muhaxherëve, ku është hedhur një sasi e madhe mbeturinash në hapësirë publike.
Sipas njoftimit, ekipet e kompanisë kanë nisur menjëherë largimin e mbeturinave, duke theksuar se sasia ka qenë aq e madhe sa janë detyruar t’i zbrazin disa herë mjetet për t’i rimbushur sërish me bërllok.
Nga “Pastrimi” bëjnë të ditur se kjo nuk është hera e parë që pastrohet kjo pjesë dhe u bëjnë thirrje qytetarëve që të mos hedhin mbeturina në hapësira publike.
“Qytetarë, ju lusim, mos hidhni mbeturina në hapësira publike”, thuhet në apelin e kompanisë.