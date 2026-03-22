Pamje që tregojnë se si Samsung Galaxy S26 çmontohet dhe si duket brenda
Samsung lansoi Galaxy S26 së bashku me Galaxy S26+ dhe S26 Ultra disa javë më parë, dhe sot kemi një vështrim të parë në pjesën e brendshme të pajisjes standarde, falë një videoje çmontimi nga kanali në YouTube PBKrevieës.
Çmontimi i pajisjes fillon, siç ndodh shumë herë, me heqjen e tabakasë së kartës SIM, pastaj pjesa e pasme shkëputet pasi aplikohet pak nxehtësi për ta bërë ngjitësin të hiqet lehtësisht, transmeton Telegrafi.
Në fund, Galaxy S26 merr një rezultat shumë të mirë riparimi prej 9 nga 10, ku 10 do të ishte e barabartë me riparim të jashtëzakonshëm dhe 0 do të ishte i tmerrshëm.
S26 shkëlqen në disponueshmërinë e pjesëve, lehtësinë e zëvendësimit të baterisë dhe lehtësinë e zëvendësimit të pjesëve të ndryshme, duke marrë rezultate maksimale në të tre këto kategori.
Aty ku performon pak më pak mirë është në kategorinë e dizajnit, pasi kjo ndikon në kohëzgjatjen e riparimeve, dhe zëvendësimin e ekranit, i cili është i lehtë, por jo shumë i lehtë. /Telegrafi/
