Palestinezët falën xhumanë e parë të Ramazanit në xhaminë Al-Aksa nën masa të rrepta sigurie
Dhjetëra mijëra palestinezë falën xhumanë e parë të Ramazanit në xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor.
Ata shkuan në xhami duke kaluar nëpër pikat e kontrollit nën kufizimet izraelite.
Policia izraelite njoftoi se kishte vendosur më shumë se 3.000 oficerë policie rreth Qytetit të Vjetër në Kudsin Lindor të pushtuar, ku ndodhet xhamia Al-Aksa.
Barrikada u ngritën gjithashtu në Qytetin e Vjetër, duke mbyllur disa rrugë.
Policia izraelite u pa duke kryer kontrolle identiteti për disa palestinezë dhe duke penguar të tjerët të hynin në Al-Aksa.
Helikopterët e policisë izraelite fluturuan vazhdimisht mbi zonë që nga orët e mëngjesit.
Administrata e Tel Avivit, ashtu si në vitet e fundit, ka vendosur kufizime në udhëtimin nga Bregu Perëndimor i pushtuar në Kuds për namazin e xhumasë.
Numri i palestinezëve të lejuar të hyjnë në Kuds nga Bregu Perëndimor është i kufizuar në 10 mijë, me vetëm burra mbi 55-vjeç, gra mbi 50-vjeç dhe fëmijë nën 12-vjeç të shoqëruar nga anëtarë të ngushtë të familjes të lejuar të kalojnë, me kusht që të kenë leje paraprake.
Izraeli ua ka vështirësuar palestinezëve lutjen në xhaminë Al-Aksa gjatë viteve të fundit përmes kufizimeve të ngjashme. /AA/