Palestina: Të gjitha opsionet janë të hapura për t’iu kundërvënë pushtimit izraelit
Udhëheqja palestineze po shqyrton "të gjitha opsionet", përfshirë shkuarjen në gjykata ndërkombëtare, për të parandaluar aneksimin izraelit të tokave palestineze, tha një zyrtar i lartë.
"Të gjitha opsionet janë të hapura, përfshirë përdorimin e gjykatave ndërkombëtare, për të mbrojtur tokën palestineze nga konfiskimi dhe aneksimi izraelit", tha zëvendësministri i jashtëm, Omar Awadallah.
Ai deklaroi se udhëheqja palestineze po lëviz në "nivele arabe, islame dhe ndërkombëtare" për t'u përballur me vendimin e Izraelit për të regjistruar tokën e Bregut Perëndimor si "pronë shtetërore".
"Izraeli nuk ka sovranitet mbi territorin e pushtuar palestinez. I vetmi sovranitet i përket Shtetit të Palestinës", tha Awadallah.
Të dielën, qeveria izraelite miratoi një propozim që lejon sekuestrimin e tokës palestineze në Bregun Perëndimor duke e regjistruar atë si "pronë shtetërore", duke shënuar hapin e parë të tillë që kur Izraeli pushtoi territorin në vitin 1967.
Sipas Channel 7, masa përfshin hapjen e procedurave të regjistrimit të tokës që ishin ngrirë më parë, anulimin e një ligji të epokës jordaneze që ndalonte shitjen e tokës dhe zbulimin e të dhënave të tokës që kishin mbetur konfidenciale për dekada të tëra.
Palestinezët i shohin masat si një prelud për aneksimin formal të Bregut Perëndimor, lëvizje që ata thonë se do të minonin kuadrin e zgjidhjes me dy shtete të miratuar nga OKB-ja.
Në një mendim historik në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor. /AA/