Paga minimale në Kosovë nuk po respektohet për disa punëtorë
Megjithëse nga janari paga më e ulët në Kosovë për ata që punojnë me orar të plotë do të duhej të ishte 425 euro, ka ende punëtorë që paguhen nën këtë shumë. Kështu, të paktën, thonë përfaqësues të punëtorëve teknikë dhe atyre të sektorit privat. Njohës të drejtësisë paralajmërojnë pasoja.
Përfaqësues të bizneseve thonë se nuk e kanë kundërshtuar ngritjen e pagës minimale, por se paga duhet të jetë e përshkallëzuar në mënyrë që të mos dëmtohen as bizneset.
Sipas njohësve të drejtësisë, vendimi i qeverisë është obligativ dhe mund të ketë pasoja për ata që nuk e zbatojnë atë.
Nga rritja e pagës minimale, është vlerësuar se do të përfitojnë drejtpërdrejt mbi 130 mijë punëtorë me orar të plotë.
Nga korriku, paga minimale do të rritet në 500 euro bruto. /RTK