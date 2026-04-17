Pacientët me hemofili pa terapi, Ministria e Shëndetësisë premton furnizim të shpejtë
Mungesa e terapisë është problem serioz, që po ua vështirëson jetën dhe po i mban të izoluar në shtëpi hemofilikët.
Ata përballen vazhdimisht me mungesë ilaçesh që ndalin gjakderdhjen edhe nga lëndimet më të vogla.
Kërkojnë nga autoritetet sigurimin e një terapie moderne me efekt më të gjatë.
“Gjatë gjithë vitit 2025 kemi qenë me sasi të reduktuar mujore për kryerjen e të gjitha aktiviteteve jetësore; më të moshuarit, besoni, shumica janë në shtrat. Ata kanë dëmtime të mëdha në nyje, me dhimbje të padurueshme. Për shkak të mungesës së terapisë, në disa qytete njerëz që nuk mund t’i përballonin më këto probleme u kthyen te trajtimi i vjetër me krioprecipitat, i cili tashmë është i ndaluar të përdoret në mbarë botën.”, - deklaroi Cvetanka Naçevska nga Shoqata e Pacientëve me Hemofili.
Disa faktorë për mpiksjen e gjakut janë siguruar me donacion, por ende nuk kanë arritur te pacientët, të cilët janë të zhgënjyer nga mungesa e terapisë.
Ndërkohë, tenderi për furnizimin është drejt fundit dhe pritet që ilaçet të mbërrijnë brenda dy javësh, njoftoi ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu.
“Kjo është për shkak të pamundësisë ligjore që Instituti i Shëndetit Publik dhe MALMED të japin një mendim pozitiv që ilaçi t’u jepet pacientëve. Ilaçi është në vend. Po bëjmë përpjekje të gjejmë zgjidhje si ta vëmë në përdorim; në të kundërt do të duhet të kthehet.”, - theksoi ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu.
Në vend ka rreth 300 hemofilikë. Tek këta persona gjaku nuk mpikset normalisht, gjakderdhja zgjat më shumë dhe mund të jetë e rrezikshme edhe në rast të një lëndimi shumë të vogël.