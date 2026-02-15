Pa fitues në ndeshjen e 'lloçit' në Klinë, Dukagjini dhe Gjilani ndajnë pikët
Ka përfunduar pa fitues dueli mes Dukagjinit dhe Gjilanit 1-1, i vlefshëm për xhiron e 20-të në Albi Mall Superligë.
Ka qenë një ndeshje shumë e luftuar nga të dyja skuadrat që krijuan disa raste të mira shënimi, por që në 45 minutat e para nuk pati gola.
Fusha ishte në gjendje të tmerrshme pasi ishte e rënduar nga shiu që ka rënë pa ndërprerë në vendin tonë në 24 orët e fundit dhe kishte shumë lloç.
Të parët që kaluan në epërsi ishin mysafirët, me Senad Jarovic që realizoi gol të bukur pas një asistimi fantastik nga Blerind Morina në minutën e 60-të për 0-1.
Por kur pritej fishkëllima e fundit e ndeshjes, vendasit gjetën golin e barazimit. Vitor Hugo u gjend bukur në zonë dhe realizoi nga afërsia për 1-1.
Me këtë barazim Dukagjini vazhdon të jetë në pozitën e pestë me 30 pikë, derisa Gjilani një vend më poshtë me 27 sosh.
Ndeshjen e radhës Dukagjini e luan në udhëtim te Malisheva, derisa Gjilani pret Prishtinën. /Telegrafi/