Roma dhe Atalanta kanë ndarë pikët në derbin italian të xhiros së 33-të në Serie A.

Pavarësisht rasteve të shumta nga dy skuadrat, epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 1-1.

Atalanta e nisi më mirë me Nikola Krstovic që shënoi nga afërsia për të kaluar mysafirët në epërsi (12’).

Roma pastaj u këndell për të rrezikuar dy herë falë Donyell Malen, por i mungoi finalizimi.

Ishte Mario Hermaso që shënoi me kokë pas një harkimi të bukur për ta barazuar rezultatin (45’).

Pjesa e dytë faktikisht ishte më e qetë, ku Roma rrezikoi përmes Malen dhe Hermoso, por portieri mysafir me pritje fantastike nuk lejoi befasi.

Kësisoj, Roma qëndron në pozitën e gjashtë me 58 pikë, katër mbi Atalantan që zë pozitën e shtatë./Telegrafi/

