Osmani në SHBA: Presioni që ushtrohet përmes vendimeve nga Gjykata Kushtetuese, mund të çojë në destabilizim
Bujar Osmani nga Bashkimi Demokratik për Integrim, në një fjalim të mbajtur në Capitol Hill, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, ngriti alarmin për zhvillimet e fundit në Ballkanin Perëndimor.
Ai përmendi tentativën për prekjen e Marrëveshjes së Ohrit, duke shtuar se sot presioni nuk ushtrohet më vetëm me mjete ushtarake, por përmes narrativave politike dhe institucioneve, duke përmendur konkretisht rolin e Gjykatës Kushtetuese në Maqedoninë e Veriut si pjesë e një klime që mund të çojë drejt destabilizimit.
Ai nënvizoi se Ballkani Perëndimor tashmë është pjesë e hapësirës së konkurrencës strategjike dhe se integrimi rajonal, infrastruktura dhe bashkëpunimi politik janë elemente kyçe të parandalimit modern. Në këtë kontekst, Osmani përmendi edhe Iniciativën e Korridorit 8, të cilën e cilësoi si projekt sigurie për krahun jugor të NATO-s.
Ai apeloi që rajoni të mos trajtohet vetëm si hapësirë për menaxhimin e krizave, por si investim strategjik në arkitekturën euroatlantike të sigurisë, duke paralajmëruar se injorimi i këtyrezhvillimeve sot mund të prodhojë pasoja serioze në të ardhmen.