Haradinaj mohon raportimet se Osmani ka krijuar një listë të re politike “Shpresa”
Të mërkurën është raportuar se Vjosa Osmani po përgatit një listë të re politike me emrin “Shpresa”, me të cilën mund të garojë në zgjedhjet e ardhshme, potencialisht në koalicion me Lidhja Demokratike e Kosovës ose Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Raportimet vijnë në kontekstin e mundësisë që, nëse Kuvendi dështon të zgjedhë presidentin e ri deri të enjten, vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Megjithatë, këto pretendime janë mohuar nga keshilltarja e Osmanit, Meliza Haradinaj.
Ajo e quajti lajmin të pavërtetë dhe i bëri thirrje mediave të ndalojnë shpërndarjen e informacionit të rremë.
“Pretendimet se Presidentja Osmani ka formuar një organizim politik me emrin ‘Shpresa’ janë të pavërteta. Mjaft më me gënjeshtra!”, tha Haradinaj.
E gjithë kjo vie pas debatit për postin e presidentit, për të cilin, LVV dhe Osmani siç duket i kanë ndarë rruget.