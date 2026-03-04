Të mërkurën është raportuar se Vjosa Osmani po përgatit një listë të re politike me emrin “Shpresa”, me të cilën mund të garojë në zgjedhjet e ardhshme, potencialisht në koalicion me Lidhja Demokratike e Kosovës ose Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Raportimet vijnë në kontekstin e mundësisë që, nëse Kuvendi dështon të zgjedhë presidentin e ri deri të enjten, vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme.

Megjithatë, këto pretendime janë mohuar nga keshilltarja e Osmanit, Meliza Haradinaj.

Ajo e quajti lajmin të pavërtetë dhe i bëri thirrje mediave të ndalojnë shpërndarjen e informacionit të rremë.

“Pretendimet se Presidentja Osmani ka formuar një organizim politik me emrin ‘Shpresa’ janë të pavërteta. Mjaft më me gënjeshtra!”, tha Haradinaj.

E gjithë kjo vie pas debatit për postin e presidentit, për të cilin, LVV dhe Osmani siç duket i kanë ndarë rruget./Telegrafi.

