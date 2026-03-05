Osmani: Krisma e armëve ishte thirrje për liri, familja Jashari zgjodhi lirinë para frikës
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës me rastin e 28-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), foli për rëndësinë historike të muajit mars 1998 dhe sakrificën e familjes Jashari në Prekaz.
“Muaji mars ishte muaji i përballjeve që vendosën drejtimin e historisë tonë. Pikërisht më 5, 6 dhe 7 mars 1998, në zemër të Prekazit, historia jonë mori drejtim të ri. Këtu qëndresa, sakrifica, heroizmi dhe e ardhmja jonë u vunë në një vend.
Në bedena të kullave të Prekazit qëndroi komandanti legjendar Adem Jashari bashkë me familjen e tij, duke zgjedhur sakrificën përpara përkuljes, lirinë para frikës dhe mbi të gjitha nderin para jetës,” tha Osmani.
Presidentja theksoi se ato tri ditë marsi u bënë muaji i epopesë dhe i sakrificës që ringjalli një komb të tërë.
“Në ato tri ditë, 58 shpirtëra u bënë dritë për një popull. Këtu, krisma e armëve nuk ishte vetëm zhurmë baruti, por thirrje për liri. Ky ishte kushtrimi që zgjoi Drencin, Kosovën dhe gjithë kombin, dhe ndërgjegjen e gjithë botës,” shtoi ajo.
Osmani vuri në dukje se prej Prekazit nisi orteku i lirisë që nuk u ndal më.
“Epopeja është epike sepse buroi nga populli. Praku i kullave në Prekaz ishte baza e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, sepse gjithçka buroi nga populli. Lufta që e bëri UÇK-ja ishte jo vetëm e drejtë, por edhe e domosdoshme, dhe do ta mbrojmë sa të jetoj jeta,” tha Osmani.
Presidentja nënvizoi rolin dhe vendosmërinë e familjes Jashari.
“Familja Jashari vazhdon të jetojë aty ku e vendosi historia, në piedestalin më të lartë të sakrificës për atdheun. Lufta e Jasharajve nuk ishte betejë e vetëm një populli, ajo u pasqyra dhe u mbështet edhe nga miqtë tanë nga SHBA-të, aleatët tanë evropianë dhe shumë shtete tjera demokratike. Sa herë që dikush dyshon në forcën e këtij populli, mjafton të përmend një emër: Adem Jashari dhe familja Jashari,” përfundoi Osmani. /Telegrafi/