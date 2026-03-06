Osmani fton në takim liderët e partive për konsultime rreth datës së zgjedhjeve
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se gjatë ditës së sotme do të zhvillojë konsultime me liderët e partive politike për të përcaktuar datën e zgjedhjeve të reja parlamentare.
Siç merr vesh Telegrafi takimi pritet të mbahet në orën 13:00 në presidencën e Kosovës.
Ndryshe, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, përshëndeti vendimin e presidentes, duke e cilësuar si një veprim në mbrojtje të rendit kushtetues dhe gatishmëri për zgjedhje të reja demokratike.
Nga ana tjetër këshilltari i kryeministrit, Jeton Zulfaj, thotë se Lëvizja Vetëvendosje ka respektuar Kushtetutën dhe ka ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit.
Ndërkohë, opozita është akuzuar për bojkot të procedurave institucionale, duke vonuar procesin dhe duke penguar zgjedhjen e kreut të shtetit. /Telegrafi/