Orbán nuk do të marrë pjesë në samitin e tij të fundit të BE-së pas humbjes së thellë në zgjedhjet e Hungarisë
Kryeministri hungarez në largim Viktor Orbán nuk do të marrë pjesë në samitin informal të udhëheqësve të Bashkimit Evropian javën e ardhshme, sipas disa zyrtarëve të BE-së.
Ky do të kishte qenë samiti i tij i fundit si kryeministër hungarez në atë që zakonisht është një lamtumirë e zakonshme.
Orbán, i cili u mund bindshëm në zgjedhjet parlamentare të së dielës, pritet të mbetet në detyrë derisa udhëheqësi i opozitës Péter Magyar, i cili fitoi me një shumicë dërrmuese, të marrë detyrën diku në maj.
Zyrtarët e njohur me përgatitjet i thanë Euronews se nuk presin më që Orbán të marrë pjesë në takim, i cili do të zhvillohet në Nikosia, Qipro, përcjell Telegrafi.
Tradita në Bruksel thotë se udhëheqësit në largim marrin një lamtumirë nga kolegët e tyre dhe një shenjë lamtumire kur marrin pjesë në samitin e tyre të fundit si një gjest vlerësimi.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse Orbán do të përfaqësohet nga një udhëheqës tjetër.
Deri në humbjen e tij të dielën, Orbán ishte padyshim anëtari më jetëgjatë i Këshillit Evropian, duke marrë pjesë në takime të shumta që nga marrja e detyrës në vitin 2010.
Vendimi i tij për të mos marrë pjesë në takimin në Qipro do të thotë se samiti i tij i fundit ishte ai në mars, ku ai u kritikua ashpër për veton ndaj kredisë prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën. /Telegrafi/