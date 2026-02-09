Oranska: Zgjebja në kazermat e Velesit është sjell nga jashtë
Studentët e sëmurë të kursit të ushtarëve profesionalë në kazermën e Velesit janë dërguar për trajtim në shtëpi. Pjesa tjetër është në gjendje të mirë dhe pa simptoma të sëmundjes.
Tek katër studentë të kursit të ushtarëve profesionalë në kazermën e Velesit është konfirmuar zgjebe, thotë nënkoloneli Larisa Oranska, epidemiologe në Qendrën Mjekësore Ushtarake, duke treguar se janë marrë të gjitha masat e nevojshme dhe gjendja e studentëve të mbetur që ndjekin kursin po monitorohet.
Rasti i parë, thotë ajo, u raportua të enjten e kaluar, pas së cilës u morën të gjitha masat parandaluese.
Personi i diagnostikuar u referua menjëherë te një specialist dhe për trajtim në shtëpi, i ndjekur nga masa shtesë parandaluese.
"Ne kryejmë masa parandaluese rregullisht sipas planit tonë mujor. Dhe sipas indikacionit, si tani, kryejmë edhe mbikëqyrje të jashtëzakonshme", thotë ajo.