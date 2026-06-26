OpenAI prezanton çipin e saj të parë të personalizuar për të ndihmuar ChatGPT të funksionojë më mirë
OpenAI njoftoi të mërkurën çipin e saj të parë të personalizuar të IA-së në një hap drejt zgjerimit përtej produkteve të konsumit për t'u bërë një lojtar në infrastrukturën e IA-së.
Procesori, i quajtur Jalapeño, u zhvillua me Broadcom për të trajtuar më me efikasitet nevojat kompjuterike për ChatGPT dhe agjentin e kodimit të OpenAI, Codex, tha kompania në një postim në blog.
Ai është gjithashtu i projektuar për të trajtuar ngarkesat e punës për zhvillimet e ardhshme të IA-së, pohon OpenAI, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Ndërsa OpenAI ende po mat performancën përfundimtare, testimet e hershme tregojnë se Jalapeño do të ofrojë performancë dukshëm më të mirë se gjendja aktuale e teknologjisë," tha kompania.
OpenAI dhe Broadcom njoftuan plane për të zhvilluar çipa të personalizuar për të fuqizuar 10 gigavat kompjuterikë vitin e kaluar, por zbuluan çipin e parë nga ai partneritet vetëm të mërkurën.
Gjigantët e teknologjisë si Google dhe Amazon janë zhvendosur gjithnjë e më shumë drejt zhvillimit të çipave të tyre të IA-së.
Çipat e personalizuar u lejojnë kompanive të përshtatin më mirë performancën e përpunimit për modelet e tyre dhe të zvogëlojnë varësinë nga kompanitë ekzistuese të çipave si Nvidia.
OpenAI tha se Jalapeño është projektuar posaçërisht për modelet moderne të gjuhëve të mëdha në vend që të jetë një çip "me qëllim të përgjithshëm".
"Askush nuk dëshiron të jetë i detyruar ndaj Nvidia-s", ka thënë Ben Barringer, kreu global i kërkimit teknologjik në firmën e investimeve Quilter Cheviot, për CNN nëntorin e kaluar kur u pyet për Google që mund të sfidojë Nvidia-n në çipet e IA-së.
Njoftimi vjen ndërsa OpenAI po përgatitet për një ofertë publike fillestare që potencialisht mund ta vlerësojë atë në një trilion dollarë - duke ushtruar më shumë presion mbi kompaninë për të provuar se mund të gjenerojë të ardhura për t'u përputhur me atë vlerësim.
Ndërkohë, kompanitë e IA-së po përpiqen gjithashtu të sigurojnë burimet kompjuterike dhe të energjisë të nevojshme për të ushqyer shërbimet e tyre më të sofistikuara të IA-së duke kaluar nga pyetje të thjeshta chatbot në agjentë që funksionojnë vazhdimisht.
OpenAI ka përmendur më parë nevojën për të ndërtuar "sasi të mëdha të infrastrukturës së IA-së" për të mbajtur të ulëta kostot e funksionimit të IA-së. /Telegrafi/