Me Health in ChatGPT, mund të analizoni ilaçet dhe analizat - veçori e re
ChatGPT tani mund të kuptojë të dhënat tuaja shëndetësore.
OpenAI po e lanson Health in ChatGPT fillimisht për përdoruesit amerikanë 18 vjeç e lart në ueb dhe iOS.
Ju mund të lidhni Apple Health dhe të dhënat mjekësore të mbështetura, pastaj të bëni pyetje në ChatGPT bazuar në ilaçet tuaja, rezultatet e laboratorit, vizitat, gjumin, aktivitetin dhe të dhënat e mirëqenies.
Qëllimi është të ndihmohen njerëzit të kuptojnë informacionin e tyre shëndetësor në një vend, në vend që të kalojnë midis aplikacioneve dhe raporteve.
OpenAI thotë se të dhënat e lidhura shëndetësore nuk do të përdoren për të trajnuar modelet e saj ose për të shfaqur reklama të synuara. /Telegrafi/
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