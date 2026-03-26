OpenAI po mbyll aplikacionin për gjenerimin e videove, Sora
Kompania OpenAI ka konfirmuar se po e mbyll aplikacionin e saj për gjenerimin e videove me emrin Sora.
“Po i themi lamtumirë Sorës”, thuhet në një postim të kompanisë në rrjetin social X. OpenAI ende nuk ka bërë të ditur se kur aplikacioni dhe shërbimi përkatës API do të bëhen të padisponueshëm, por ka njoftuar se këto detaje do t’i ndajë më vonë.
“Vendosëm ta heqim Sora nga aplikacioni për konsumatorë dhe nga API-ja. Ndërsa fokusi ynë dhe kërkesa për burime kompjuterike rriten, ekipi kërkimor i Sorës vazhdon të përqendrohet në kërkimin mbi simulimin e botës për të avancuar robotikën, e cila do t’i ndihmojë njerëzit të zgjidhin detyra reale, fizike”, tha një zëdhënës i OpenAI për Engadget.
Edhe pse kjo mund të befasojë disa, që nga fillimi i vitit kishte shenja paralajmëruese se Sora po shkonte në këtë drejtim. Megjithëse u rendit në krye të listave në App Store në SHBA menjëherë pas debutimit, interesi për platformën ra shpejt.
Në fillim të vitit 2026, të dhënat nga kompania analitike Appfigures treguan se aplikacioni kishte rënie mujore të njëpasnjëshme si në numrin e instalimeve të reja, ashtu edhe në shpenzimet e përdoruesve. Vetëm në dhjetor, një periudhë kur shumica e aplikacioneve zakonisht lulëzojnë, Sora thuhet se shënoi një rënie prej 32 për qind në shkarkimet e reja krahasuar me nëntorin.
Mbyllja përkon gjithashtu me një ndryshim të fundit në strategjinë e OpenAI. Që nga publikimi i GPT-5.2, përgjigjja e kompanisë ndaj modelit Gemini 3 Pro të Google-it, OpenAI është përpjekur të tërheqë profesionistë si programues dhe analistë të të dhënave me sisteme që dallohen në këto fusha, duke i parë përdoruesit biznesorë si rrugën drejt fitimprurësisë.
Megjithatë, mbyllja duket se sjell edhe një humbje shtesë për OpenAI. Sipas The Hollywood Reporter, Disney po tërhiqet nga marrëveshja që kishte nënshkruar me laboratorin e AI në fund të vitit të kaluar dhe, si rezultat, nuk do të investojë një miliard dollarë në të. /Telegrafi/